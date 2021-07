Wimbledon, ecco la tua regina. Barty si conferma la più forte del circuito Wta, Pliskova rimandata (Di sabato 10 luglio 2021) Wimbledon ha una nuova regina. Si chiama Ashleigh Barty e viene dall’Australia. Segni particolari? E’ numero uno al mondo e, probabilmente, la giocatrice più completa dell’intero circuito Wta. Basti pensare che ha conquistato uno slam sull’erba ed uno sulla terra rossa, mentre 11 delle 17 finali che ha disputato sono arrivate sul cemento. Ciononostante, per lei non è stata una passeggiata imporsi sui prati di Church Road. Nell’atto conclusivo contro Karolina Pliskova ha infatti faticato più del previsto, ma alla fine si è imposta al terzo set, come non accadeva in una finale femminile dal lontano 2012. UNA ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021)ha una nuova. Si chiama Ashleighe viene dall’Australia. Segni particolari? E’ numero uno al mondo e, probabilmente, la giocatrice più completa dell’interoWta. Basti pensare che ha conquistato uno slam sull’erba ed uno sulla terra rossa, mentre 11 delle 17 finali che ha disputato sono arrivate sul cemento. Ciononostante, per lei non è stata una passeggiata imporsi sui prati di Church Road. Nell’atto conclusivo contro Karolinaha infatti faticato più del previsto, ma alla fine si è imposta al terzo set, come non accadeva in una finale femminile dal lontano 2012. UNA ...

