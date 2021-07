Raffaella Carrà, dai nipoti a Sergio Japino: dove finirà la sua eredità? (Di sabato 10 luglio 2021) Nelle ultime ore, in molti si stanno chiedendo dove andrà a finire l’eredità di Raffaella Carrà. Dai nipoti a Sergio Japino, le varie ipotesi L’Italia ha pianto la scomparsa di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 luglio 2021) Nelle ultime ore, in molti si stanno chiedendoandrà a finire l’di. Dai, le varie ipotesi L’Italia ha pianto la scomparsa di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà L'Ue tifa Italia, il cuore di von der Leyen è tricolore E così oggi sogna di prendersi un'emblematica rivincita e grida su Twitter il suo sostegno per gli Azzurri con i celebri versi di Raffaella Carrà: "Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor". Una ...

Sportdance a Rimini Fiera omaggia Raffaella Carrà E' un omaggio doveroso ed emozionato quello che la Federazione Italiana di Danza Sportiva sta tributando alla regina della televisione italiana, Raffaella Carrà, scomparsa da pochi giorni. Per questo nei quattro padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, dove è in corso l'edizione 2021 dei Campionati Italiani di Danza ...

