Nicolò Melli torna all’Olimpia Milano dopo sei anni (Di sabato 10 luglio 2021) Se ne era parlato tanto e adesso finalmente è ufficiale: dall’ultima avventura nella stagione 2014/2015. Il lungo dei Dallas Mavericks lascia cosi l’Nba e firma un contratto triennale con i meneghini. Nicolò Melli torna all’Olimpia: cosa ha detto? Queste le parole del cestista italiano subito dopo l’annuncio del suo passaggio all’Olimpia: “L’ avevo detto che era un arrivederci, Milano. C’è ovviamente molta felicità nel ritrovare dopo sei anni un club che ha rappresentato tanto nella mia crescita: qui sono arrivato ragazzino, qui ho ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Se ne era parlato tanto e adesso finalmente è ufficiale: dall’ultima avventura nella stagione 2014/2015. Il lungo dei Dallas Mavericks lascia cosi l’Nba e firma un contratto triennale con i meneghini.: cosa ha detto? Queste le parole del cestista italiano subitol’annuncio del suo passaggio: “L’ avevo detto che era un arrivederci,. C’è ovviamente molta felicità nel ritrovareseiun club che ha rappresentato tanto nella mia crescita: qui sono arrivato ragazzino, qui ho ...

