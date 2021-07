Nba Finals gara 3, i Suns sul 2-0 e i Bucks cercano la reazione con il tifo di casa (Di sabato 10 luglio 2021) Anche gara 2 è andata ai Suns con un 118-108 che ha sostanzialmente ricalcato i valori di gara 1 e ai Bucks non è bastata la prova leggendaria di Antetokounmpo, 42 punti di cui 20 nel solo terzo periodo, per cambiare l’inerzia della serie. Phoenix al momento è superiore e ha più armi a disposizione InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 10 luglio 2021) Anche2 è andata aicon un 118-108 che ha sostanzialmente ricalcato i valori di1 e ainon è bastata la prova leggendaria di Antetokounmpo, 42 punti di cui 20 nel solo terzo periodo, per cambiare l’inerzia della serie. Phoenix al momento è superiore e ha più armi a disposizione InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

SkySport : ?? BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON ??? 'Io fossi in voi accenderei Sky domenica ?? e guarderei la mia finale e quell'… - SkySport : 4 FINALI DOMENICA LIVE SU SKY LO STRAORDINARIO È DI CASA ?? - infobetting : Nba Finals gara 3, i Suns sul 2-0 e i Bucks cercano la reazione con il tifo di casa - SkySportNBA : NBA, Torrey Craig: niente 'danni strutturali' al ginocchio, ma nessuna certezza per gara-3 - Anconitana78 : RT @SkySport: ?? BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON ??? 'Io fossi in voi accenderei Sky domenica ?? e guarderei la mia finale e quell'altra fina… -