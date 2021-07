M5S in pressing su Franco per il Superbonus 110%. Senza l’agevolazione determinante per il settore edile si rischia di danneggiare moltissime imprese (Di sabato 10 luglio 2021) Anche a Palazzo Madama, come già a Montecitorio, gli esponenti del M5S presenteranno un’interrogazione al ministro dell’Economia Daniele Franco per chiedere massima chiarezza sull’operatività delle proroghe relative al Superbonus al 110% approvate in manovra e subordinate all’approvazione del Pnrr. “Il Superbonus nei primi sei messi dell’anno ha messo in moto una macchina che ha già consentito la partenza per oltre tre miliardi di lavori. Ora però – denunciano i senatori M5S Cristiano Anastasi e Agostino Santillo – si rischia di rallentare: da una parte c’è il rincaro spropositato dei prezzi dei materiali, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Anche a Palazzo Madama, come già a Montecitorio, gli esponenti del M5S presenteranno un’interrogazione al ministro dell’Economia Danieleper chiedere massima chiarezza sull’operatività delle proroghe relative alalapprovate in manovra e subordinate all’approvazione del Pnrr. “Ilnei primi sei messi dell’anno ha messo in moto una macchina che ha già consentito la partenza per oltre tre miliardi di lavori. Ora però – denunciano i senatori M5S Cristiano Anastasi e Agostino Santillo – sidi rallentare: da una parte c’è il rincaro spropositato dei prezzi dei materiali, ...

