Lombardia zona bianca sabato 10 e domenica 11 giugno: spostamenti liberi, niente coprifuoco (Di sabato 10 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Weekend di zona bianca per la Lombardia. Nell’ultima settimana la curva dei contagi ha iniziato a risalire, ma i ricoveri restano bassi. Il monitoraggio ha evidenziato come la variante Delta, più contagiosa, è in aumento in tutta Italia: in Lombardia è salita al 45% dei casi, mentre la variante Alpha è scesa al 24%. C’è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 10 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Weekend diper la. Nell’ultima settimana la curva dei contagi ha iniziato a risalire, ma i ricoveri restano bassi. Il monitoraggio ha evidenziato come la variante Delta, più contagiosa, è in aumento in tutta Italia: inè salita al 45% dei casi, mentre la variante Alpha è scesa al 24%. C’è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ...

Advertising

sulsitodisimone : Scioperi previsti per domani (domenica 11 luglio) Zona interessata: Lombardia Categoria: personale mobile società… - ludovic95040866 : @539th @Dania In zona rossa si poteva uscire di casa solo per andare a lavoro, fare la spesa e far fare i bisogni a… - amaryllide1 : @emanuelecerman quel 'miserabile' ha impedito al Veneto di fare la fine della Lombardia, ma nulla ha potuto sul naz… - kirtvn98 : @CatLouis91 Si la brianza è una zona in lombardia - makexright : ?? OPINIONE SUL MALTEMPO E SURRISCALDAMENTO GLOBALE ?? Entrando su Tik Tok e Facebook ho potuto vedere i disastri c… -