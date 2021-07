Laboratori e giocoleria | domenica secondo appuntamento per ”Ol Mercat de San Simù”

(Di sabato 10 luglio 2021) A Corna Imagna torna11 luglio ilo contadino “Olde San” per il suonella cornice della meravigliosa Piazza della Rinascita, in via Finilmascher, dalle 9 alle 13. Dopo il grande successo registrato nella prima giornata, tenutasi la scorsa4 luglio, otto diverse Aziende agricole e produttori del territorio porteranno nuovamente sulle proprie bancarelle un’ampia varietà di prodotti, dalle uova agli ortaggi, formaggi, vino, miele e piccoli frutti. Non soloo agricolo: tante le occasioni di svago ...

... gli incontri online che hanno messo in campo la, il canto, la fotografia con la ... idi panificazione e falegnameria della Cooperativa Arimo; le soluzioni che affrontano il ...A Corna Imagna torna domenica 11 luglio il mercato contadino 'Ol mercat de San Simù' per il suo secondo appuntamento nella cornice della meravigliosa Piazza della Rinascita, in via Finilmascher, dalle ...Oggi (dalle 17.30 alle 19) al Villaggio Catellani in via Portella delle Ginestre 8 parte un nuovo ciclo di “Summer circus”, laboratorio di arti circensi per ragazzi da 6 a 16 anni in collaborazione co ...Il “punto luce” visitato da Mario ospita attività gratuite per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni ed è dotato di una serie di spazi attrezzati per i diversi laboratori: danza, giocoleria, musica, ...