La folla uccide un italiano accusandolo di assassinio

(Di sabato 10 luglio 2021) Cinque residenti di una cittadina dell'Honduras sono stati arrestati per la brutale uccisione di un cittadinoda parte della, mentre le autorità locali fanno appello alla calma. In queste immagini il quadro agghiacciante che si è presentato agli inquirenti.L'uccisione di Giorgio Scanu ha coinvolto centinaia di persone (600 secondo France presse) che hanno circondato la sua casa, armate di pietre, machete e bastoni nel sud del Paese centroamericano. I residenti hanno affermato che l'uomo aveva ucciso un altro residente della città di Yusguare. In seguito hanno bruciato parte della casa mentre il suo corpo giaceva all'interno.

Cinque residenti di una cittadina dell'Honduras sono stati arrestati per la brutale uccisione di un cittadino italiano da parte della, mentre le autorità locali fanno appello alla calma. In queste immagini il quadro agghiacciante che si è presentato agli inquirenti. L'uccisione di Giorgio Scanu ha coinvolto centinaia di ...Unacontro un uomo solo e indifeso. L'ultima volta mi ha detto che voleva aprire un ... ci sarebbe un filmato che mostrerebbe Scanu mentrea colpi di pietra Juan de Dios Flores, un anziano ...Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per migliorare l’esperienza della nostra community, ...In Honduras muore linciato dalla folla l’italiano Giorgio Scanu: i vicini lo accusavano dell’omicidio di un senzatetto Un cittadino italiano residente in Honduras, Giorgio Scanu, è morto a seguito del ...