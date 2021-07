Italia-Inghilterra, infortunio in allenamento: niente finale (Di sabato 10 luglio 2021) Brutte notizie in vista della finale: infortunio in allenamento, non potrà prendere parte all’allenamento odierno ed è in dubbio per Italia-Inghilterra Brutte notizie in vista della finale di Euro 2020 per Southgate. Phil Foden probabilmente non potrà prendere parte a Italia-Inghilterra. L’attaccante del Manchester City ha riportato un infortunio nell’allenamento di ieri e salterà anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021) Brutte notizie in vista dellain, non potrà prendere parte all’odierno ed è in dubbio perBrutte notizie in vista delladi Euro 2020 per Southgate. Phil Foden probabilmente non potrà prendere parte a. L’attaccante del Manchester City ha riportato unnell’di ieri e salterà anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - NicolaPorro : Brexit e squadre multietniche: contro la retorica che ci aspetta, comunque vada a finire Italia-Inghilterra. Il mio… - aurorasorrentii : RT @asyd92: ??DIFFONDETE ??L'Inghilterra ha barato alle semifinali contro la Danimarca puntando il laser negli occhi ai giocatori e vuole f… - bimbadiallegri : RT @BimbiDiDarboe: Foden out contro l’Italia. L’Inghilterra passa da giocare in 14 a giocare in 14. -