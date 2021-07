Industria | produzione cresce nel II trimestre | attese positive confermate

(Di sabato 10 luglio 2021) Lale italiana conferma lenel secondo(+1,1%) con una dinamica analoga a quella rilevata nel primo, nonostante la forte correzione rilevata dall’Istat in maggio (-1,5%) e grazie al recupero stimato in giugno (+1,3%). E’ quanto emerge dall’indagine rapida del Centro Studi di Conf. La variazione congiunturale dell’attività nel secondoè di +1,1%, dopo +1,2% nel primo, e il trascinamento al terzoè di +0,3%. La, al netto del ...

... prosegue il manager, "si sta spingendo l'verso due sole tecnologie: le batterie e l'... investimenti per la realizzazione di gigafactory e di fabbriche per ladi propulsori ...... entrambe le componenti della domanda stanno fornendo supporto all'attività nell'; stando ... Nell'ultimo mese i saldi dei giudizi e delle attese sue ordini hanno raggiunto livelli ...L’Italia avrà la sua gigafactory. Lo ha annunciato Carlos Tavares, il ceo di Stellantis, durante EV Day 2021 che traccia l’indirizzo strategico del nuovo ...Costruendo un modello del genere, potremmo imporre all’Unione europea di proteggere le produzioni green italiane». Insomma, è la sfida che Emiliano lancia agli industriali. Sul palco Bonomi non perde ...