I due acquisti che la Juventus è convinta di aver già fatto (Di sabato 10 luglio 2021) La Juventus si ritrova due acquisti per la prossima stagione che non si aspettava di fare: per Allegri un duplice possibile rinforzo Tutto fermo, un po’ per gli Europei e un po’ perché sarà un’estate all’insegna della cautela. Il mercato, almeno quello della Juventus, non ha registrato ancora scossoni. Allegri aspetta i rinforzi e di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021) Lasi ritrova dueper la prossima stagione che non si aspettava di fare: per Allegri un duplice possibile rinforzo Tutto fermo, un po’ per gli Europei e un po’ perché sarà un’estate all’insegna della cautela. Il mercato, almeno quello della, non ha registrato ancora scossoni. Allegri aspetta i rinforzi e di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

oltrefoglia : @bloodyvangel fino a fine agosto einaudi che nel tweet di prima ho scritto malissimo ti regala uno zaino bellissimo… - buitre97148061 : @Nespresso Se lo avessi saputo prima di bere un caffè e far riempire il portafoglio di quei due ma chi l’avrebbe ac… - DarthCesco : @autumniventus Dipende da dove gli acquisti: tipo su Amazon se hai prime non paghi nulla, su pop in a box 5€, su Za… - MilanWorldForum : Milan: due acquisti... per non sfigurare in Champions Le news -) - MilanWorldForum : Milan: due acquisti... per non sfigurare in Champions Le news -) -