Firenze, Ponte a Greve: punto vendita temporaneo della Coop, dopo l'incendio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono partiti i lavori per costruire un punto vendita temporaneo della Coop, a Ponte a Greve, dopo l'incendio del 3 giugno. La Cooperativa, fin dai primi giorni successivi al rogo, si è impegnata con una serie di iniziative e servizi per limitare al massimo i disagi dei soci nella spesa quotidiana

