Dove stanno crescendo i contagi a causa della variante Delta: la mappa in Europa (Di sabato 10 luglio 2021) Dove stanno crescendo i contagi a causa della variante Delta. Aumento dei contagi da Coronavirus e zone rosse in Europa a causa del diffondersi della variante Delta. La variante ex indiana sta provocando la risalita della curva dell’epidemia in tutta Italia e in molti altri Paesi del Vecchio Continente e nel resto del mondo. Ecco la mappa paese per paese. Per tre mesi i casi di infezione da Coronavirus in ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 10 luglio 2021). Aumento deida Coronavirus e zone rosse indel diffondersi. Laex indiana sta provocando la risalitacurva dell’epidemia in tutta Italia e in molti altri Paesi del Vecchio Continente e nel resto del mondo. Ecco lapaese per paese. Per tre mesi i casi di infezione da Coronavirus in ...

Advertising

LisettaNet : @Jess7510_ Speriamo!! Anche perché ho letto un tweet dove dicono che stanno girando l'ultimo episodio. - carlaMcarla48 : @LaStampa Esiste personale specializzato che dall'estero vorrebbe tornare in Italia (io ne conosco alcuni) ma l'Ita… - fellienflwr : DOVE STANNO I PARRUCCHIERI DELLA PLEDIS - Minaa_1806 : RT @Cabbot_: SIGNOR CODICE DELLA STRADA POSSIAMO PER FAVORE METTERE DELLE REGOLE AI MONOPATTINI ELETTRICI CHE NON SI CAPISCE DOVE CAZZO POS… - zorogat : @spank75 @Camillamariani4 Solo in parte: le server farms dove stanno i dati sono aziendali. A quelle più che al web… -