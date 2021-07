Davide Donadei pubblica una foto di Chiara senza reggiseno | il web insorge | “Di cattivo gusto” VIDEO

(Di sabato 10 luglio 2021) In queste ore,hato unadiRabbi. Lo scatto in questione è stato condiviso anche dalla dama sul suo profilo Instagram, proprio perché entrambi non ci vedono nulla di male. Ad ogni modo, dello stesso parere non sono alcuni utenti del web. Molte persone, infatti, hanno scritto in L'articolo proviene da KontroKultura.

Al momento ha ammesso che ad agosto raggiungeràe Chiara Rabbi in Puglia, per una vacanza tra amici."Quest'estate andrò in Puglia dae Chiara Rabbi. Sarò in ferie ad Agosto e a metà mese andrò a Gallipoli e poi a San Teodoro in Sardegna..." Scopri le ultime news su Uomini e Donne .La bella Beatrice Buonocore è entrata nel cuore di tutti durante il suo percorso a Uomini e Donne. La ragazza non è stata la scelta di Davide Donadei; fortunatamente adesso pare però che l’ex ...Ex corteggiatrice molto amata dai fan dopo la delusione provata a Uomini e Donne per non essere stata lei la scelta ha trovato l'amore, di chi si tratta.