Calciomercato Juventus, arriva un campionissimo di Serie A: la trattativa (Di sabato 10 luglio 2021) La Juventus sta lavorando sul Calciomercato per dare a mister Allegri una squadra pronta a competere per lo scudetto: pronto il colpo in Serie A. La Juventus continua a lavorare sul Calciomercato, specialmente per rafforzare il centrocampo. Al suo ritorno, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza di rinnovare la mediana, punto debole della passata stagione. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Lasta lavorando sulper dare a mister Allegri una squadra pronta a competere per lo scudetto: pronto il colpo inA. Lacontinua a lavorare sul, specialmente per rafforzare il centrocampo. Al suo ritorno, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza di rinnovare la mediana, punto debole della passata stagione. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : Genoa o Atalanta? Frabotta prova a giocarsi la Juve: decide Allegri in ritiro #calciomercato - Gazzetta_it : Juve, innesto in regia. Serve Locatelli per tornare a far strada #Champions - Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? #Juventus e #Milan particolarmente attive sul calciomercato in entrata. Quale di questi col… - sportli26181512 : Centrocampo Juve: tra McKennie, Rabiot e Ramsey uno è di troppo: Centrocampo Juve: tra McKennie, Rabiot e Ramsey un… -