Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 11:10 (Di venerdì 9 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in apertura fai delle piante che hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie tra qui test di iniziati uniti e Lemma nell’Unione Europea autorizzazione per la terza dose del vaccino anti covid di una sperimentazione clinica i quali hanno mostrato che una terza iniezione aumenta il livello degli anticorpi da 5 a 10 volte contro il originario e la variante Beta rispetta le prime due dosi le case farmaceutiche prevedono di pubblicare presto altri dati definitivi intanto Alcuni studi affermano che il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in apertura fai delle piante che hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie tra qui test di iniziati uniti e Lemma nell’Unione Europea autorizzazione per la terza dose del vaccino anti covid di una sperimentazione clinica i quali hanno mostrato che una terza iniezione aumenta il livello degli anticorpi da 5 a 10 volte contro il originario e la variante Beta rispetta le prime due dosi le case farmaceutiche prevedono di pubblicare presto altri dati definitivi intanto Alcuni studi affermano che il ...

Advertising

fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - fanpage : Un'ottima notizia. - MedicalScitech : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Pfizer: chiederemo ok per terza dose a Fda Usa - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Pfizer: chiederemo ok per terza dose a Fda Usa - tempostretto : Un nuovo articolo: (Chiara, 16 anni: la paura del covid, le crisi. 'Farò la stilista. I miei idoli? Ronaldo e il no… -