Raffaella Carrà | funerali in diretta Frate Castaldi | «Ci salverà dalla retorica» L' urna farà tappa a San Giovanni Rotondo

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - CristofaroFranc : Durante l'omelia Fr. Francesco Dileo, rettore del santuario di San Pio da Pietrelcina, annuncia che l'urna di Raffa… - rep_roma : Raffaella Carrà, i funerali all'Aracoeli di Roma. Il frate: 'Si è resa conto del bene che ha fatto. Oggi sia il nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Questa mattina, alle 12, si terranno i funerali di, morta il 5 luglio scorso a 78 anni. La cerimonia funebre si terrà nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1, mentre i cittadini ...Tra le prime persone ad arrivare alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma per i funerali dici sono la showgirl Carmen Russo e il compagno di una vita Enzo Paolo Turchi: 'Non ci posso pensare, mi sento male' dice commossa Russo. 'Mi dispiace enormemente, non pensavo potesse ...