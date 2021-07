Pippo Baudo, l’addio a Raffaella Carrà: “L’ultima grande soubrette” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il lungo saluto a Raffaella Carrà è quasi giunto al termine. Dopo due giorni di omaggi, ricordi e commozione, in un emozionante pellegrinaggio alla sala della Protomoteca del Campidoglio, oggi, 9 luglio, si stanno tenendo i funerali nella basilica di Santa Maria Ara Coeli e in diretta su Rai 1. Ma dopo l’ultimo addio, questi sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 luglio 2021) Il lungo saluto aè quasi giunto al termine. Dopo due giorni di omaggi, ricordi e commozione, in un emozionante pellegrinaggio alla sala della Protomoteca del Campidoglio, oggi, 9 luglio, si stanno tenendo i funerali nella basilica di Santa Maria Ara Coeli e in diretta su Rai 1. Ma dopo l’ultimo addio, questi sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

FranAltomare : Ovviamente Pippo Baudo definisce Raffaella Carrà semplicemente come “grande soubrette” perdendo un’occasione per ta… - SkyTG24 : Addio a #RaffaellaCarrà, le parole di Pippo Baudo a #SkyTG24 ?? - ilmaloservizio : No a Pippo Baudo, Sì alla #quartadose - Cinguetterai : “Fu una grandissima, della stessa caratura di Pippo Baudo, Walter Chiari e Corrado. Nel 2015 tentammo di fare… - AlieniGli : @DIAVOLE13994496 Pippo Baudo -