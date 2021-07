New York allagata: la tempesta tropicale Elsa si abbatte sulla città. Strade sommerse e auto bloccate: le immagini (Di venerdì 9 luglio 2021) New York è allagata. Le Strade e le stazioni della metropolitana sono state sommerse dall’acqua a causa dell’arrivo sulla Grande Mela della tempesta tropicale Elsa. Molti i disagi arrecati al traffico e alla circolazione: diverse auto sono rimaste bloccate e le persone a piedi hanno cercato rifugio dove possibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) New. Lee le stazioni della metropolitana sono statedall’acqua a causa dell’arrivoGrande Mela della. Molti i disagi arrecati al traffico e alla circolazione: diversesono rimastee le persone a piedi hanno cercato rifugio dove possibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

