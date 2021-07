Genova,13enne ricoverata in psichiatria sfugge a controlli e tenta suicidio (Di venerdì 9 luglio 2021) commenta Una 13enne in cura al reparto di neuropsichiatria all'ospedale Gaslini di Genova ha tentato il suicidio. Subito soccorsa dal personale dell'ospedale è adesso ricoverata in gravi condizioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) commenta Unain cura al reparto di neuroall'ospedale Gaslini dihato il. Subito soccorsa dal personale dell'ospedale è adessoin gravi condizioni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Genova,13enne ricoverata in psichiatria sfugge a controlli e tenta suicidio #genova - occhio_notizie : Una 13enne, in cura al reparto di neuropsichiatria dell'istituto Gaslini di #Genova, è scappata alla sorveglianza e… - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Genova,13enne ricoverata in psichiatria sfugge a controlli e tenta suicidio #genova - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Genova,13enne ricoverata in psichiatria sfugge a controlli e tenta suicidio #genova - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Genova,13enne ricoverata in psichiatria sfugge a controlli e tenta suicidio #genova -