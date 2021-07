Finals Nba: Gara 2 a Phoenix la vincono ancora i Suns nonostante un Antetokounmpo mostruoso (Di venerdì 9 luglio 2021) I Suns si aggiudicano anche la seconda Gara giocata a Phoenix e domenica, a Milwuakee, partiranno con il vantaggio doppio nella serie: a decidere il match è stato il primo tempo con la squadra di ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) Isi aggiudicano anche la secondagiocata ae domenica, a Milwuakee, partiranno con il vantaggio doppio nella serie: a decidere il match è stato il primo tempo con la squadra di ...

Advertising

SkySport : ?? BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON ??? 'Io fossi in voi accenderei Sky domenica ?? e guarderei la mia finale e quell'… - frabia17 : RT @dchinellato: Non riuscite a dormire? Troppo esaltati per l'Italia che vince #Euro2020? Seguite con me gara-2 delle #NBA Finals su @Gazz… - dchinellato : Non riuscite a dormire? Troppo esaltati per l'Italia che vince #Euro2020? Seguite con me gara-2 delle #NBA Finals s… - mariot_22 : Phoenix Suns verso gara 3, Chris Paul: “La partita più importante dell’anno” - fedecaccy : @newromantici Sto guardando gara 3 del l’Nba finals, vale?? -