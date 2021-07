Fifa22, Mbappé sarà l’uomo copertina (Di venerdì 9 luglio 2021) Tramite il proprio profilo Instagram, Kylian Mbappé comunica con gioia di essere stato scelto come uomo copertina del celebre videogioco calcistico ‘Fifa‘ nella sua prossima uscita. Per il francese, è il secondo anno di fila. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylian Mbappé (@k.mbappe) Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Tramite il proprio profilo Instagram, Kyliancomunica con gioia di essere stato scelto come uomodel celebre videogioco calcistico ‘Fifa‘ nella sua prossima uscita. Per il francese, è il secondo anno di fila. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylian(@k.mbappe) Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

