Europei 2021 | Leonardo Bonucci | “Mancini ci ha ridato autostima Wembley non ci spaventa”

A due giorni dalla finale degli Europei 2021 di calcio, ha parlato al sito della FIGC Leonardo Bonucci: il calciatore della Juventus, che era il solo, assieme a Chiellini, ad essere in campo nella finale persa nel 2012, diventerà l'italiano con più presenze in Nazionale agli Europei. Così Bonucci: "L'Inghilterra ha una difesa super, avevo detto tempo fa che era una delle candidate a vincere l'Europeo e infatti è arrivata in finale. Servirà grande attenzione nella fase difensiva e molta astuzia per fare gol. Non vediamo l'ora di scendere in campo, abbiamo voglia di fare qualcosa di ...

