Etna | nuova eruzione | parossismo notturno e pioggia di cenere sui paesi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nella notte del 9 luglio, l’ha regalato un nuovo. Il fenomeno spettacolare si è manifestato in tutto il suo fascino con violenti boati, una fontana di lava ed una colata dal cratere di Sud-Est. A seguire una consuetadiha rivestito ini situati alle pendici del Gigante Buono.dell’nella notte: la nube ha raggiunto gli 11 km sopra il livello del mare Come spesso accade il vulcanoè tornato a farsi sentire ed ammirare senza recare danni alla popolazione e ...

spettacolare eruzione notturna sull'con fontana di lava, violenti boati e una colata dal cratere di Sud - Est. L'attività ha provocato anche l'emissione di una nube eruttiva che, secondo ... La colata si è diretta in direzione Sud-Ovest, è ancora alimentata e si attesta ad una quota di circa 2.800 metri sul livello del mare. Il tremore vulcanico è rientrato in valori medio-bas ...