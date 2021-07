“Eccola qui | la regina” Fiorello | il gesto davanti alla bara di Raffaella Carrà

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 luglio 2021)si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 in seguito ad una malattia che da tempo l’aveva colpita. Sergio Japino, suo ex compagno, che per anni è comunque rimasto accanto all’artista, aveva dato la notizia tramite i social: “ci ha lasciati. “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Venerdì 9 luglio nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, città che l’artista nata a Bologna ma cresciuta a Bellaria, cittadina della riviera adriatica in provincia di Rimini, aveva scelto per trascorrere la sua vita, si ...