E’ affetta da sindrome di Down, dopo tre mesi sconfigge il Covid-19 e guarisce. (Di venerdì 9 luglio 2021) Paziente affetta dalla sindrome di Down sconfigge il Coronavirus. Ecco la storia di Fabrizia, che ha superato il Covid-19 dopo una battaglia durata oltre 3 mesi. Fabrizia, è stata ricoverata 93 giorni nei reparti Covid di malattie infettive, terapia intensiva e pneumologia. Quindi. al termine di questo percorso, nell’unità di recupero e rieducazione funzionale. Respirando normalmente, poi con il casco, quindi intubata e successivamente tracheotomizzata. Per poi poi compiere il percorso inverso. Due foto raccontano il viaggio di Fabrizia dal reparto di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Pazientedalladiil Coronavirus. Ecco la storia di Fabrizia, che ha superato il-19una battaglia durata oltre 3. Fabrizia, è stata ricoverata 93 giorni nei repartidi malattie infettive, terapia intensiva e pneumologia. Quindi. al termine di questo percorso, nell’unità di recupero e rieducazione funzionale. Respirando normalmente, poi con il casco, quindi intubata e successivamente tracheotomizzata. Per poi poi compiere il percorso inverso. Due foto raccontano il viaggio di Fabrizia dal reparto di ...

