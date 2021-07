Diritti umani e sanzioni: UE contro Hong Kong boicotta le Olimpiadi del 2022 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri, giovedì 8 luglio, il Parlamento europeo ha chiesto all’UE una protesta contro Hong Kong: boicottare le Olimpiadi invernali di Pechino del febbraio 2022. Questo a meno che la Cina non migliori la situazione dei Diritti umani e civili. Perché una protesta contro Hong Kong? Il voto del Parlamento è stato l’ennesimo segno dell’inasprimento dei Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri, giovedì 8 luglio, il Parlamento europeo ha chiesto all’UE una protestare leinvernali di Pechino del febbraio. Questo a meno che la Cina non migliori la situazione deie civili. Perché una protesta? Il voto del Parlamento è stato l’ennesimo segno dell’inasprimento dei

Advertising

amnestyitalia : Italia-Libia: no ad accordi che calpestano i diritti umani - sentonyiwobi : Roma, 8 lug. - 'Sono orgoglioso e riconoscente di essere stato nominato vicepresidente della commissione straordina… - pfmajorino : Il Parlamento italiano va verso il voto favorevole al rifinanziamento dell'azione della Guardia costiera libica. No… - svbljme : persone con una visione diversa dalla mia ma 1 i diritti umani non sono un'opinione e 2 mi va bene fino a quando le… - DomeDellaValle : @16celsius1 @ilgiornale Il punto non è questo, ma che se davvero l'Unione Europea tiene ai diritti umani e civili c… -