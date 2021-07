Comunali a Napoli, Manfredi contestato ai Quartieri Spagnoli. Rissa sfiorata coi sostenitori di Maresca (Di venerdì 9 luglio 2021) Momenti di tensione questa mattina nei Quartieri Spagnoli di Napoli durante una passeggiata del candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Gaetano Manfredi. Cinque persone con pettorina gialla e uno striscione con il simbolo “Seconda Municipalità – Per un quartiere unito” e la scritta “E’ il momento di agire, uniti si vince dott. Catello Maresca candidato sindaco” hanno contestato la presenza di Manfredi nei vicoli dei Quartieri Spagnoli lamentando “trent’anni di mala amministrazione” e che “i Quartieri cadono a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) Momenti di tensione questa mattina neididurante una passeggiata del candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Gaetano. Cinque persone con pettorina gialla e uno striscione con il simbolo “Seconda Municipalità – Per un quartiere unito” e la scritta “E’ il momento di agire, uniti si vince dott. Catellocandidato sindaco” hannola presenza dinei vicoli deilamentando “trent’anni di mala amministrazione” e che “icadono a ...

Advertising

mattinodinapoli : Comunali a Napoli, Manfredi contestato ai Quartieri Spagnoli: sfiorato il contatto con i sostenitori di Maresca - GloValeV : @TeresaBellanova @ass_coscioni Ma possibile che a Napoli non ci sono uffici comunali disponibili per la raccolta firme? - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Eccolo il centro destra a #Napoli Comunali a Napoli, De Siano e l'asse con Maresca: «Io da indag… - MaestroSMorra : #maestrosm Sono passati cinque anni #Napoli Questo post è per i portavoce consiglieri comunali e municipali del M5… - Notiziedi_it : Fumata bianca per il centrodestra alle comunali: Bernardo a Milano, Maresca a Napoli -