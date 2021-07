Calciomercato: Benevento-Udinese, qualcosa bolle in pentola (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Calciomercato del Benevento entra nel vivo. Dopo la decisione del Consiglio Federale di accettare il trust della Salernitana, la società giallorossa può iniziare a stringere il cerchio intorno alle trattative imbastite. Elia e Calò sono obiettivi a portata di mano, Masciangelo è un colpo in dirittura d’arrivo, mentre nuove trattative sono pronte a decollare. In chiave uscite bisognerà trovare sistemazione a diversi giocatori e molti sembrano fare gola all’Udinese. I friulani avrebbero puntato un poker di giallorossi ma ci sono diversi ostacoli da superare. L’affare Glik, ad ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildelentra nel vivo. Dopo la decisione del Consiglio Federale di accettare il trust della Salernitana, la società giallorossa può iniziare a stringere il cerchio intorno alle trattative imbastite. Elia e Calò sono obiettivi a portata di mano, Masciangelo è un colpo in dirittura d’arrivo, mentre nuove trattative sono pronte a decollare. In chiave uscite bisognerà trovare sistemazione a diversi giocatori e molti sembrano fare gola all’. I friulani avrebbero puntato un poker di giallorossi ma ci sono diversi ostacoli da superare. L’affare Glik, ad ...

Advertising

anteprima24 : ** #Calciomercato: ##Benevento-#Udinese, qualcosa bolle in pentola ** - anteprima24 : ** Il ##Benevento fa valere i rapporti col #Pescara, #Masciangelo a un passo ** - mercato_freak : RT @TotalCalcioNews: #Benevento in chiusura per il regista Giacomo #Calò del #Genoa. #calciomercato - TotalCalcioNews : #Benevento in chiusura per il regista Giacomo #Calò del #Genoa. #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | Sorpasso del #Benevento sul #Ferencvaros per #Masciangelo del #Pescara -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Benevento Calciomercato Lazio/ Sarri: 'Aiuterò Felipe Anderson, Luis Alberto dovrà...' ... NIENTE OPERAZIONI CON LA SALERNITANA La Lazio è al lavoro sul calciomercato per migliorare l'... Il Benevento ha mandato una diffida con richiesta accesso agli atti che non sarà impedita perché bisogna ...

Calciomercato Sassuolo LIVE: Dionisi 'promuove' Frattesi, Scamacca e Marchizza, saranno valutati in ritiro 24 GIUGNO 20.08 - Il nome nuovo del calciomercato è Riccardo Calafiori della Roma: potrebbe ... 17.02 - Anche Benevento e Vicenza hanno messo gli occhi sul 2001 Matteo Saccani . 11.12 - Kaan Ayhan aveva ...

BNEWS | Calciomercato Benevento, frenato l’addio del big: il motivo SerieBnews.com Inaugurazione a Benevento della seconda tappa “Gusto Italia in tour” Inaugurato ieri sera il “Villaggio” itinerante con casette installate sul Corso Garibaldi, quattro giorni a Benevento per la seconda tappa della rassegna dedicata alle eccellenze agroalimentari. Al ta ...

Ternana calciomercato: tutte le ultime trattative Giornate intense per la dirigenza e lo staff tecnico della Ternana in vista dell’inizio della nuova stagione. Il club rossoverde è attivo nel calciomercato su più fronti, desideroso di fornire a miste ...

... NIENTE OPERAZIONI CON LA SALERNITANA La Lazio è al lavoro sulper migliorare l'... Ilha mandato una diffida con richiesta accesso agli atti che non sarà impedita perché bisogna ...24 GIUGNO 20.08 - Il nome nuovo delè Riccardo Calafiori della Roma: potrebbe ... 17.02 - Anchee Vicenza hanno messo gli occhi sul 2001 Matteo Saccani . 11.12 - Kaan Ayhan aveva ...Inaugurato ieri sera il “Villaggio” itinerante con casette installate sul Corso Garibaldi, quattro giorni a Benevento per la seconda tappa della rassegna dedicata alle eccellenze agroalimentari. Al ta ...Giornate intense per la dirigenza e lo staff tecnico della Ternana in vista dell’inizio della nuova stagione. Il club rossoverde è attivo nel calciomercato su più fronti, desideroso di fornire a miste ...