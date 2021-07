Borsa: a Wall Street Dj +1,3% (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Chiusura in rialzo a Wall Street. Il Dow Jones chiude in progressione dell'1,3%, il Nasdaq guadagna lo 0,98% mentre l'S&P500 chiude a +1,10%. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Chiusura in rialzo a. Il Dow Jones chiude in progressione dell'1,3%, il Nasdaq guadagna lo 0,98% mentre l'S&P500 chiude a +1,10%.

La Borsa ritrova la carica, Wall Street aiuta - FIRSTonlineTwit : "La mancanza di concorrenza fa aumentare i prezzi per i consumatori – si legge nel documento – le famiglie stanno p… - fisco24_info : Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,64%, Nasdaq +0,14%: S 500 sale dello 0,44%

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall Wall Street: prosegue positiva (Dj +1,2%), bene le banche (+2,5%) Prosegue in modo positivo la seduta a Wall Street, con gli indici che si avviano a chiudere la settimana sopra la parita', nonostante i decisi cali di ieri provocati dai timori per la diffusione delle varianti del coronavirus. A guidare i ...

Settimana tra luci e ombre per l'Europa, Milano - 0,9%. Banche e oil pagano dazio Torna a salire anche Wall Street Andamento in rialzo a Wall Street, dopo il selloff della vigilia ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa ...

La bolla anomala di Wall Stree: ora Big Tech pesa su tutta la Borsa La Repubblica Borsa: a Wall Street Dj +1,3% Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Chiusura in rialzo a Wall Street. Il Dow Jones chiude in progressione dell'1,3%, il Nasdaq guadagna lo 0,98% mentre ...

La Borsa ritrova la carica, Wall Street aiuta Dopo il tonfo di giovedì, il peggiore dell’anno, i listini europei ritrovano lo sprint sostenuti anche da Wall Street. In rialzo le banche. Amplifon a Milano paga le nuove norme Usa Dopo qualche ...

