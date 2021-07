Berrettini in finale a Wimbledon, Mancini: “Domenica col cuore lì, poi a Wembley” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Complimenti a Matteo Berrettini, Domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley!”. Così il ct dell’Italia, Roberto Mancini, commentando l’approdo di Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Domenica, a distanza di poche ore, l’azzurro si giocherà la possibilità di vincere lo storico torneo Slam in cui è il primo italiano a centrare l’atto conclusivo, mentre in serata la Nazionale sarà di scena a Wembley per sfidare l’Inghilterra e conquistare Euro 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “Complimenti a Matteotutti col!”. Così il ct dell’Italia, Roberto, commentando l’approdo di Matteoin, a distanza di poche ore, l’azzurro si giocherà la possibilità di vincere lo storico torneo Slam in cui è il primo italiano a centrare l’atto conclusivo, mentre in serata la Nazionale sarà di scena aper sfidare l’Inghilterra e conquistare Euro 2020. SportFace.

Advertising

FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - FBiasin : Alle 14.30 #Berrettini prova a diventare il primo italiano di sempre a conquistare la finale di #Wimbledon. Insomm… - CB_Ignoranza : Matteo Berrettini ha scritto la storia: è diventato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere una finale a… - GianniVaretto : RT @LaStampa: La prima volta di un italiano in finale a Wembley: Berrettini batte Hurkacz in quattro set - ciondolino : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI: 'Non ho parole, grazie a tutti. Ho bisogno di un paio di ore per capire cosa è successo' ? La fi… -