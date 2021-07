Vaccini: Bianchi, niente obbligo insegnanti ma forte appello (Di giovedì 8 luglio 2021) "Allo stato attuale non c'è, non abbiamo in mente di farlo, però c'è un fortissimo appello alla solidarietà collettiva". Così Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, risponde all'ipotesi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "Allo stato attuale non c'è, non abbiamo in mente di farlo, però c'è un fortissimoalla solidarietà collettiva". Così Patrizio, ministro dell'Istruzione, risponde all'ipotesi di ...

Advertising

zazoomblog : Covid ultime news. Vaccini Bianchi: Niente obbligo insegnanti ma forte appello. LIVE - #Covid #ultime #news.… - Moixus1970 : RT @repubblica: ?? Il ministro Bianchi a RepIdee: 'Faccio la battaglia per il ritorno in presenza, il Cts ci dica se c'e' la copertura dei v… - TelevideoRai101 : Bianchi:scuola e vaccini,Cts si esprima - baratto_m : RT @repubblica: Repubblica delle idee, Bianchi: 'Non sono Harry Potter, Cts ci dica se c'è copertura vaccini. Educazione agli affetti e anc… - iconanews : Vaccini: Bianchi, niente obbligo insegnanti ma forte appello -