Tocco Caudio | due giovani accusati di violenza sessuale | martedì l’udienza

... titolare di una indagine, condotta dalla Squadra mobile, a carico di due giovani di, tirati in ballo per una presunta violenza sessuale di cui sarebbe rimasta vittima una 18enne di ...L'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo "Padre Isaia Columbro" di Castelpoto " Foglianise ". La collaborazione che partirà nel prossimo anno scolastico, ha l'obiettivo di promuovere il territorio dell'area protetta in vista della candidatura del parco al riconoscimento Unesco ...Brutta avventura nella notte per una comitiva di 5 persone, tra cui due bambini, che si sono perse sul Monte Taburno, nel territorio di Tocco Caudio, in provincia di Benevento. Una di loro, ...Una comitiva di 5 persone, tra cui due bambini, si è persa sul Monte Taburno nella notte, territorio di Tocco Caudio, in provincia di Benevento. Uno dei componenti della comitiva è caduto in un dirupo ...