Roma | dai rifiuti ai bus | precipitano i giudizi dei romani sulla città

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ini bocciano bus, tram e pulizia della. È quanto emerge dal Report dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi dicapitalepercezione dei cittadini in merito ai ...

Advertising

EnricoLetta : Oggi a Roma tanti #Sindaci portano idee, proteste e proposte. Vanno ascoltati. La ricostruzione dell’???? passerà dai… - rtl1025 : ?? Il corteo funebre con il feretro di #RaffaellaCarrà è arrivato in #Campidoglio accompagnato da Sergio Japino e da… - CarloCalenda : Giuliano Dalmata. Quartiere storico e identitario di Roma. 1) La piazza di notte è luogo di degrado, servono teleca… - ermanno32947318 : RT @nelloscavo: Domani su @Avvenire_Nei raccontiamo un altro (l'ennesimo) curioso mistero sulle prove degli abusi commessi dai guardacost… - Lgiova66 : RT @nelloscavo: Domani su @Avvenire_Nei raccontiamo un altro (l'ennesimo) curioso mistero sulle prove degli abusi commessi dai guardacost… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dai

Il Riformista

... l'orario della presentazione La conferenza stampa di presentazione di Mourinho allaè in ... Lo Special One arriverà in Campidoglio accompagnatoFriedkin. Ci sarà anche la sindaca Virginia ......gli avvocati dell'azione civile si presenteranno stamattina di fronte al Tribunale Civile di. ... Il viaggio degli avvocati parteverbali della task force , pubblicati dal ministero solo dopo la ...L’Autorità valuterà l’adozione di misure cautelari soltanto qualora dovesse accertare che dai comportamenti attuati dalle due società derivino danni gravi e irreparabili alla concorrenza. In dettaglio ...Roma, 7 lug. (askanews) – L’orchestra delle Coldstream Guards ... residenza ufficiale del principe di Galles e della Duchessa di Cornovaglia, il brano preferito dai tifosi di calcio inglesi, ovvero ...