Roma, 16enni investite e uccise: pena ridotta a 5 anni e 4 mesi per Pietro Genovese (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 luglio 2021 " pena ridotta in appello per Pietro Genovese , il figlio ventenne del noto regista Paolo che nel 2019 era alla guida dell'auto che investì e uccise due ragazze di 16 anni in Corso ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021), 8 luglio 2021 "in appello per, il figlio ventenne del noto regista Paolo che nel 2019 era alla guida dell'auto che investì edue ragazze di 16in Corso ...

Advertising

AnsaRomaLazio : Morte investite: Genovese concorda in appello 5 anni 4 mesi. Vittime due 16enni a Roma. In primo grado condannato a… - Tullia01 : RT @LaStampa: 16enni investite e uccise a Roma: 5 anni e 4 mesi in appello al figlio del regista Paolo Genovese - LaStampa : 16enni investite e uccise a Roma: 5 anni e 4 mesi in appello al figlio del regista Paolo Genovese - fisco24_info : Investite e uccise Gaia e Camilla 5 anni in appello a Genovese: Vittime due 16enni a Roma. In primo grado condannat… - messveneto : 16enni investite e uccise a Roma: 5 anni e 4 mesi in appello al figlio del regista Paolo Genovese: Il ventenne roma… -