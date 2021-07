Pietrangeli a Berrettini: "Sei bravo, con Hurkacz concentrati sul servizio" (Di giovedì 8 luglio 2021) Nicola Pietrangeli è stato l'unico italiano a giocare una semifinale di Wimbledon, nel 1960. Matteo Berrettini lo ha eguagliato in questa edizione 2021 e l'ex tennista si è congratulato con lui Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Nicolaè stato l'unico italiano a giocare una semifinale di Wimbledon, nel 1960. Matteolo ha eguagliato in questa edizione 2021 e l'ex tennista si è congratulato con lui

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - TgLa7 : #Tennis: Berrettini va in semifinale a Wimbledon. Erano 61 anni, con Pietrangeli, che un azzurro non ci riusciva - Giovann32713588 : RT @TgLa7: #Tennis: Berrettini va in semifinale a Wimbledon. Erano 61 anni, con Pietrangeli, che un azzurro non ci riusciva - IFornoni : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semifinale… -