Olandese Kuipers arbitro finale Italia - Inghilterra

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà l'Bjornl'delladi Euro 2020,, in programma domenica sera allo stadio di Wembley. Come assistenti avrà i suoi connazionali Sander Van Roekel ...

Ultime Notizie dalla rete : Olandese Kuipers

Sara' l'Bjornad arbitrare la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra prevista domenica sera, alle 21, a Wembley. Ha gia' diretto le due squadre durante la fase a gironi del Mondiali del ...Corpo articolo Il Comitato Arbitri UEFA ha annunciato che l'Björndirigerà la finale di UEFA EURO 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 20.00 locali (21.00CET) allo stadio di Wembley di Londra. Il 48enne ...L'Italia è attesa da un appuntamento con la storia domenica, giorno della finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra, in casa dell'Inghilterra. L'Uefa ha ...