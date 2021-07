Mercoledì 7 luglio | registrati 22 casi in FVG

Leggi su udine20

(Di giovedì 8 luglio 2021) in Friuli Venezia Giulia su 3.936 tamponi molecolari sono stati rilevati 17 nuovi contagi – di cui 5 tra i migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,43%. Sono inoltre 1.293 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5(0,39%). Il 66% dei nuovi contagi ha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione ...