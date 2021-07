Mercato Juventus | occhi sul top player della Lazio | Lotito vuole cederlo

(Di giovedì 8 luglio 2021)– A Roma è scoppiata una bomba. Subito, nel primo giorno di Maurizio Sarri, il tecnico che sa come comportarsi con i campioni alla… Raul Albiol. Quando c’è da confrontarsi con Cristiano Ronaldo, però, le cose cambiano. E allac’è subito una grana, enorme. Luis Alberto non si è presentato in ritiro. Secondo il Corriere dello Sport è immaginabile l’irritazione di, che appena chiuso il caso Salernitana. Per lui, nemmeno dopo 24 ore, un altro fronte su cui sprecare energie e risorse., idea Luis Alberto dallaNon è escluso ...

Arrivano nuove conferme sulle intenzioni del PSG di anticipare ancora la: i parigini sarebbero pronti a puntare forte per PogbaIldella, in attesa di conoscere quale sarà il destino di Cristiano Ronaldo, è ben delineato: sarà il centrocampo il reparto oggetto di maggiori attenzioni. Il primo nome per rinforzare ...Era l'estate del 2018. DAZN si affacciava sulitaliano, tra tanta curiosità e qualche perplessità. Diletta Leotta e Paolo Maldini ... Andrea Barzagli, ex difensore della, al suo esordio ...LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, Malen seguito da mesi: le ultime. Mercato Juve, il Liverpool piomba su Malen: 40 milioni. La Juventus non è l’unico club interessato a Donyell Malen per il ...Arrivano nuove conferme sulle intenzioni del PSG di anticipare ancora la Juventus: i parigini sarebbero pronti a puntare forte per Pogba ...