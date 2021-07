Love is in the air anticipazioni 9 luglio 2021, Eda e Serkan annunciano le nozze (Di giovedì 8 luglio 2021) Serkan ha dato in escandescenza dopo aver scoperto che Selin e Ferit stanno per sposarsi così, nella puntata di Love Is in the Air di venerdì 9 luglio 2021, in accordo con Eda, annuncia il suo matrimonio con la Yildiz. La speranza del bolut è quella di impedire che la sua ex fidanzata riesca a convolare a nozze con Ferit. Nel frattempo Engin non riesco più a capire quando il suo caro amico gli sta dicendo la verità o sta mentendo, soprattutto a proposito della sua storia con Eda. Lory Del Santo e la notte indimenticabile con Roberto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 luglio 2021)ha dato in escandescenza dopo aver scoperto che Selin e Ferit stanno per sposarsi così, nella puntata diIs in the Air di venerdì 9, in accordo con Eda, annuncia il suo matrimonio con la Yildiz. La speranza del bolut è quella di impedire che la sua ex fidanzata riesca a convolare acon Ferit. Nel frattempo Engin non riesco più a capire quando il suo caro amico gli sta dicendo la verità o sta mentendo, soprattutto a proposito della sua storia con Eda. Lory Del Santo e la notte indimenticabile con Roberto ...

Advertising

share_the_love_ : RT @scvrpion: ??WOMP FOLLOW TRICK?? Retweet se vuoi aumentare i tuoi followers segui tutti quelIi che ritwittano segui quelli che ti seguira… - almalibrevi : sto guardando love in the air su Italia uno, mi sto azzeccando troppo raga - film_wurm : RT @shivani_1970: 2CELLOS - Il Libro Dell' Amore (The Book of Love) feat. Zucchero [OFFICI... - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni 8 luglio: la decisione di Ferit - 4R2roll8y : RT @jamesanothers: @MarieDChevalier @MariadeliaSofia @Umadlpisani @Sachin55476477 @mothballwriting @4R2roll8y @Camille_Jeann @Number__47__… -