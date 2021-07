Lineker fa ancora discutere: frase a sorpresa sul rigore dell'Inghilterra! (Di giovedì 8 luglio 2021) "Can't see what all the fuss is about. Might just be 2 penalties" ( "Non riesco a capire di cosa si stia parlando. Potrebbero esserci due rigori "). L'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) "Can't see what all the fuss is about. Might just be 2 penalties" ( "Non riesco a capire di cosa si stia parlando. Potrebbero esserci due rigori "). L'ex attaccante'Inghilterra Gary, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lineker ancora Lineker fa ancora discutere: frase a sorpresa sul rigore dell'Inghilterra! "Can't see what all the fuss is about. Might just be 2 penalties" ( "Non riesco a capire di cosa si stia parlando. Potrebbero esserci due rigori "). L'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker , oggi opinionista tv, difende i suoi tramite social e come spesso gli accade alza un polverone e suscita commenti di ogni tipo. Mentre in Italia e nel mondo ci si interroga sulla generosità e ...

