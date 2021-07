«Il Giustiziere», Éric Cantona in una nuova serie Sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Éric Cantona è Il Giustiziere: è proprio lui il protagonista della serie crime, tra le uscite Sky del mese di luglio. L'ex fuoriclasse francese è ormai anche una star del cinema e della tv e Le Voyageur, titolo originale della serie, ne è l'ennesima dimostrazione. Ideato e scritto da Hervé Korian – specialista in noir, thriller e polizieschi, sceneggiatore della serie Contact, Papillon noir (sempre con Cantona) e il remake americano Black Butterfly con Antonio Banderas, nonché autore del romanzo Les bêtes du Gévaudan – Il Giustiziere è un crime drama a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 luglio 2021)è Il: è proprio lui il protagonista dellacrime, tra le uscite Sky del mese di luglio. L'ex fuoriclasse francese è ormai anche una star del cinema e della tv e Le Voyageur, titolo originale della, ne è l'ennesima dimostrazione. Ideato e scritto da Hervé Korian – specialista in noir, thriller e polizieschi, sceneggiatore dellaContact, Papillon noir (sempre con) e il remake americano Black Butterfly con Antonio Banderas, nonché autore del romanzo Les bêtes du Gévaudan – Ilè un crime drama a ...

Advertising

Tele_nauta : L'attore ed ex calciatore #EricCantona è il protagonista di 4 tv movie francesi che in Italia sono proposti da stas… - dituttounpop : Da oggi su Sky Investigation (e in streaming su @NOWTV_It) debutta il crime francese #IlGiustiziere, una collezione… - zazoomblog : Sky Investigation: il crime ha una nuova casa. Tra le novità Il Giustiziere con Éric Cantona e The Equalizer con Qu… - ReTwitStorm_ita : Sky #Investigation: il #Crime ha una #Nuova casa. Tra le novità Il #Giustiziere con Éric #Cantona e The #Equalizer… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustiziere Éric SkyWeek, 4 - 10 Luglio 2021 canali Sky e in streaming NOW ... ci riuscirà? IL GIUSTIZIERE Da giovedì 8 luglio in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW Crime drama a tinte action con la leggenda Éric Cantona nei panni di un ruvido ex ...

10 novità in 10 giorni per il lancio Sky Serie e Sky Investigation Emery è l'unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà? IL GIUSTIZIERE, su Sky Investigation dall'8 luglio Crime drama a tinte action con la leggenda Éric Cantona nei panni di un ruvido ex ...

Sleepless - Il Giustiziere - Film (2017) - MYmovies.it MYmovies.it ... ci riuscirà? ILDa giovedì 8 luglio in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW Crime drama a tinte action con la leggendaCantona nei panni di un ruvido ex ...Emery è l'unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà? IL, su Sky Investigation dall'8 luglio Crime drama a tinte action con la leggendaCantona nei panni di un ruvido ex ...