Haiti, morti 4 killer del commando che ha ucciso il presidente Moise: si sono spacciati per agenti della Dea (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Ma - ha aggiunto - la mia nomina è stata pubblicata dalla Gazzetta ufficiale e io stavo già formando un governo quando hanno attaccato la residenza presidenziale'. Haiti è un Paese poverissimo, il ... Leggi su ilriformista (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Ma - ha aggiunto - la mia nomina è stata pubblicata dalla Gazzetta ufficiale e io stavo già formando un governo quando hanno attaccato la residenza presidenziale'.è un Paese poverissimo, il ...

Advertising

AgenziaH : RT @ilriformista: Nel commando che ha ucciso il presidente di Haiti c’erano probabilmente elementi stranieri: la First Lady ferita gravemen… - bx1ale_cia : RT @Ric746: Mentana si accorge ora della situazione di #Haiti perché hanno fatto fuori il galoppino USA naturalmente dei Haitiani morti in… - ilriformista : Nel commando che ha ucciso il presidente di Haiti c’erano probabilmente elementi stranieri: la First Lady ferita gr… - tartaruga20201 : RT @fjadanza: OMS 4 milioni di morti nel mondo perchè non dicono quanti morti negli anni passati..? quanta gente muore continuamente sulla… - fabiottofab : RT @fjadanza: OMS 4 milioni di morti nel mondo perchè non dicono quanti morti negli anni passati..? quanta gente muore continuamente sulla… -