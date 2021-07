“Greta” è il nuovo singolo di Gigi Quita! (Di giovedì 8 luglio 2021) Dal 9 luglio è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Greta” (Greylight Records), il nuovo singolo di Gigi QUITA. “Greta” è una canzone dall’atmosfera leggera, ma solo apparentemente. Attraverso le sue parole pone l’attenzione su tematiche molto importanti. Con immagini divertenti possiamo visualizzare scenari di realtà assai preoccupanti: il riscaldamento globale, la plastica, e l’inquinamento globale. Le persone molto spesso trattano queste tematiche con molta leggerezza, pensando che la solo condivisione sui social possa sistemare le cose, ma non è affatto così. La vera ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 luglio 2021) Dal 9 luglio è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “” (Greylight Records), ildiQUITA. “” è una canzone dall’atmosfera leggera, ma solo apparentemente. Attraverso le sue parole pone l’attenzione su tematiche molto importanti. Con immagini divertenti possiamo visualizzare scenari di realtà assai preoccupanti: il riscaldamento globale, la plastica, e l’inquinamento globale. Le persone molto spesso trattano queste tematiche con molta leggerezza, pensando che la solo condivisione sui social possa sistemare le cose, ma non è affatto così. La vera ...

