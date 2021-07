Fedez e Chiara Ferragni continuano la lotta mediatica per il ddl Zan | “Renzi ci tiene davvero?”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Continua ladicontro alcuni esponenti della politica italiana sul ddl Zan. Chi sta seguendo con maggiore interesse l’iter parlamentare per l’approvazione del ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia e contro l’odio nei confronti di donne, soggetti appartenenti a categorie e comunità minoritarie e disabili, saprà già che si è giunti ad una nuova fase di stallo. Italia Viva ha chiesto una modifica del testo e la cancellazione quasi totale dell’articolo 1 del disegno di legge. Una tale richiesta è stata giustificata come utile ad eliminare le incongruenze del ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

La conduttrice Veronica Gentili le fa notare che è d'accordo con, il marito diFerragni, il quale in una diretta Instagram ha criticato la possibilità del voto segreto e Daniela ...DDl Zan, la diretta diper promuoverne l'approvazione Dopo la diatriba traFerragni, che ha aspramente criticato parte della politica per star tentando di affondare il Ddl Zan, e Matteo ...Continua la lotta mediatica di Fedez e Chiara Ferragni contro alcuni esponenti della politica italiana sul ddl Zan. E poi: il voto segreto sul ddl Zan è davvero necessario? La stessa influencer poco p ...Esattamente come Chiara Ferragni e Fedez (e molti altri, noi tutti invero, siamo o non siamo broadcaster e editori di noi stessi?) fanno i broadcaster e gli editori. Parlo di Chiara Ferragni e di ...