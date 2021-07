Euro 2020, Uefa apre procedimento contro l’Inghilterra: laser su Schmeichel durante il rigore (Di giovedì 8 luglio 2021) Mentre era impegnato a parare il calcio di rigore della squadra avversaria, il portiere danese Kasper Schmeichel sarebbe stato puntato da un fastidioso laser proveniente dalla tribuna inglese. È questa una delle accuse per cui, dopo la semifinale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Danimarca disputata nella serata di ieri, 7 luglio, l’Uefa ha ufficialmente aperto un procedimento contro gli inglesi vincitori del match. Il rigore battuto nei tempi supplementari da Harry Kane, ha deciso la semifinale escludendo definitivamente dalla competizione gli ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Mentre era impegnato a parare il calcio didella squadra avversaria, il portiere danese Kaspersarebbe stato puntato da un fastidiosoproveniente dalla tribuna inglese. È questa una delle accuse per cui, dopo la semifinale deglipei di calcio tra Inghilterra e Danimarca disputata nella serata di ieri, 7 luglio, l’ha ufficialmente aperto ungli inglesi vincitori del match. Ilbattuto nei tempi supplementari da Harry Kane, ha deciso la semifinale escludendo definitivamente dalla competizione gli ...

