Euro 2020, ecco perché l’Inghilterra gioca dopo la Brexit (Di giovedì 8 luglio 2021) La vittoria dell’Inghilterra sulla Danimarca nella semifinale di Euro 2020, e la conquista della finale contro l’Italia, accende Twitter e riaccende i riflettori su una questione datata: * molti si chiedono perché la Gran Bretagna gioca gli Europei dopo la Brexit. “l’Inghilterra che vince #Euro2020 quando in Europa non c’è”, scrive infatti un utente. “Visto che il Regno Unito è uscito dall’Ue non dovrebbe essere consentito alla #ENG di giocare la semi finale. Vittoria a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) La vittoria delsulla Danimarca nella semifinale di, e la conquista della finale contro l’Italia, accende Twitter e riaccende i riflettori su una questione datata: * molti si chiedonola Gran Bretagnaglipeila. “che vince #quando inpa non c’è”, scrive infatti un utente. “Visto che il Regno Unito è uscito dall’Ue non dovrebbe essere consentito alla #ENG dire la semi finale. Vittoria a ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - VucenovicN : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - Repier33 : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -