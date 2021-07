Ed Sheeran VS BTS: Bad Habits arriva quinta (Di giovedì 8 luglio 2021) Un nuovo Ed Sheeran è in città, truccato e tenebroso: ma nemmeno stavolta riesce a raggiungere i BTS con Sugar. Si classifica infatti solo quinto. Ed Sheeran raggiunge i BTS? Non c’è modo di fermare Butter, l’ennesimo successo del gruppo più amato della Corea del Sud e del mondo. La classifica Billboard è tutta loro, e non c’è verso di smuoverli. Ed è Ed Sheeran, con il suo ultimo singolo Bad Habits, a provare a sottrarre il trono ai BTS. Ci prova ma non ci riesce: la canzone debutta solo al quinto posto. Il nuovo Sheeran Ed Sheeran ci ha provato: un tentativo di fare un passo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Un nuovo Edè in città, truccato e tenebroso: ma nemmeno stavolta riesce a raggiungere i BTS con Sugar. Si classifica infatti solo quinto. Edraggiunge i BTS? Non c’è modo di fermare Butter, l’ennesimo successo del gruppo più amato della Corea del Sud e del mondo. La classifica Billboard è tutta loro, e non c’è verso di smuoverli. Ed è Ed, con il suo ultimo singolo Bad, a provare a sottrarre il trono ai BTS. Ci prova ma non ci riesce: la canzone debutta solo al quinto posto. Il nuovoEdci ha provato: un tentativo di fare un passo ...

