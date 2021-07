Da Lignano a Grado in nave, da sabato riprende il collegamento marittimo (Di giovedì 8 luglio 2021) (Visited 30 times, 30 visits today) Notizie Simili: A Lignano gli studenti del Brazzà ora vanno a scuola… Il passo barca sul Tagliamento è già un successo Torna il collegamento marittimo tra ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 8 luglio 2021) (Visited 30 times, 30 visits today) Notizie Simili: Agli studenti del Brazzà ora vanno a scuola… Il passo barca sul Tagliamento è già un successo Torna iltra ...

Ultime Notizie dalla rete : Lignano Grado Da Lignano a Grado in nave, da sabato riprende il collegamento marittimo Raggiungere Grado da Lignano costerà 7,20 euro (andata) e 10,80 euro (andata e ritorno) . Molto convenienti sono le formule in abbonamento : quello nominativo di 10 corse costa 28,80 euro, mentre per ...

Lignano, spiagge sicure anche di notte ... Enrico Roccatagliata , alla presenza del Sindaco, Luca Fanotto , dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Capitaneria di Porto di Grado, della Polizia locale di Lignano e dei referenti ...

Nuova linea marittima fra Grado e Lignano con la motonave Scirè Il Piccolo Notizie dalla Giunta Trieste, 7 lug - Sarà attivata a partire da sabato 10 luglio la nuova linea di trasporto pubblico marittimo tra Lignano e Grado. Inserito e finanziato quale servizio sperimentale nell'ambito del ...

Da sabato al via linea marittima Lignano-Grado: sarà possibile caricare a bordo anche le bici Sarà attivata a partire da sabato 10 luglio la nuova linea di trasporto pubblico marittimo tra Lignano e Grado. Inserito e finanziato quale servizio sperimentale nell'ambito del progetto strategico ...

