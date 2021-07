«Black Widow», che bello rivedere Scarlett Johansson - Recensione (Di giovedì 8 luglio 2021) Vedova Nera è tornata, con quel suo mix di freddezza, ironia pungente e sensualità. Purtroppo non è resuscitata e non si annullano gli esiti di Avengers: Endgame, ma l’eroina della Marvel interpretata da Scarlett Johansson finalmente arriva al cinema con Black Widow (dal 7 luglio nelle sale italiane), diretto dall’australiana Cate Shortland. Protagonista femminile, mano di donna alla regia. Black Widow, ventiquattresimo film dell’Universo Marvel Cinematic, ha avuto una distribuzione travagliata, come sono stati travagliati gli ultimi diciotto mesi di quasi tutti su questa Terra. L’uscita ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 luglio 2021) Vedova Nera è tornata, con quel suo mix di freddezza, ironia pungente e sensualità. Purtroppo non è resuscitata e non si annullano gli esiti di Avengers: Endgame, ma l’eroina della Marvel interpretata dafinalmente arriva al cinema con(dal 7 luglio nelle sale italiane), diretto dall’australiana Cate Shortland. Protagonista femminile, mano di donna alla regia., ventiquattresimo film dell’Universo Marvel Cinematic, ha avuto una distribuzione travagliata, come sono stati travagliati gli ultimi diciotto mesi di quasi tutti su questa Terra. L’uscita ...

